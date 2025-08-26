  1. اصلی صفحہ
عالمی اتحاد نے غزہ میں صحافیوں کی فوری رسائی کا مطالبہ کر دیا

26 اگست 2025 - 15:23
News ID: 1720707
27 ممالک پر مشتمل ایک عالمی اتحاد نے غزہ میں صحافیوں کی حفاظت اور ان کی فوری رسائی کے لیے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، یہ مطالبہ اسرائیل کی جانب سے پانچ صحافیوں کے قتل کے بعد سامنے آیا ہے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ان ممالک میں برطانیہ، جرمنی، آسٹریلیا اور یوکرین شامل ہیں، جو میڈیا فریڈم کولیشن کے ذریعے صحافیوں کی حفاظت اور غزہ میں ان کی رسائی کو یقینی بنانے کے لیے سرگرم ہیں۔

رپورٹ کے مطابق، اس اتحاد نے صحافیوں کے خلاف حملوں کی تحقیقات اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیل غزہ میں غیر ملکی صحافیوں کی رسائی کو روک رہا ہے۔

کمیشن برائے صحافی تحفظ (CPJ) کے مطابق، اب تک اسرائیل کے غزہ میں جنگ کے دوران 192 سے زائد صحافی ہلاک ہو چکے ہیں، جو 1992 کے بعد صحافیوں کے لیے سب سے مہلک دور قرار دیا گیا ہے۔

