تصویری خبر | کہاں ہیں حقوق نسوان کے جھوٹے علمبردار

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || غزہ میں شہید ہونے والی کئی خواتین_صحافیوں کی تصاویر، جو ہزاروں دیگر خواتین کے ہمراہ غاصب صہیونی ریاست کے ہاتھوں شہید ہوئیں! کہاں ہیں انسانی حقوق کے نعرے باز؟ اور کہاں ہیں حقوق نسوان کے جھوٹے علمبردار جو مغرب کو دستاویز فراہم کرنے کے لئے اپنے ہی ملکوں کو عورتوں کے حقوق کی پامالی کا ملزم ٹہرا کر بدنام کرتے ہیں؟ کہاں ہیں مغربی حکمران جو ایسے ہی بہانوں سے ممالک پر پابندیاں تک لگا دیتے ہیں! مغربی رہنما نہ صرف اس حقیقی اور آنلائن ہالوکاسٹ کی مذمت کرنے سے گریز کر رہے ہیں، بلکہ صہیونی ریاست کو ہتھیار فراہم کرکے اس کی حمایت کر رہے ہیں اور ان خواتین جیسی ہزاروں دوسری خواتین، بچوں اور بڑوں کے قتل میں برابر کے شراکت دار بنے ہوئے ہیں، اور اب بھی عالم عرب اور عالم اسلام میں کچھ مغرب نواز اور صہیونی نواز عناصر ان خون آشاموں کے چہرے کو سفید کرنے میں مصروف ہیں اور وہ بھی ہر جہت سے، اس قتل عام میں شریک اور برابر کے مجرم ہیں۔
6 ستمبر 2025 - 01:18
