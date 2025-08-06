ہیروشیما: ایک ایسا تاریخی المیہ جس کا نام بھی 'سرخ لکیر' تھا!

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || جاپان کے دو شہروں پر امریکی جوہری جارحیت صرف ایک جنگی المیہ نہیں بلکہ ایک ابلاغیاتی جنگ بھی تھی۔ فوجی سنسرشپ نے جوہری حملے کی ہولناک حقیقت کو پردے کے پیچھے چھپا دیا، اور واقعات کی داستان کو مسخ کر دیا۔ اس طاقت کے کھیل میں، امریکی بربریت صرف تباہی اور قتل تک محدود نہیں تھی – بلکہ بیانیے پر مکمل کنٹرول اس کا عروج تھا۔
سانسرشپ کا پردہ: حقیقت کو کیسے دبایا گیا؟
• 6 اگست 1945 کی صبح: ریڈیو نے صرف یہ اعلان کیا: *"B-29 بمبار طیاروں نے ہیروشیما پر آتشیں بم گرائے، اور بھاگ گئے؛ نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔"*
• 7 اگست: جاپانی فوج نے فیصلہ کیا کہ:
1. عالمی برادری سے ایسے بم کے استعمال کی مذمت کروائی جائے۔
2. عوام کو بتایا جائے کہ یہ جوہری بم تھا۔
• لیکن جاپانی وزارت داخلہ اور فوجی حکام نے "جوہری بم" کی اصطلاح استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ نتیجتاً، اخبارات نے صرف یہ لکھا: "دشمن نے ایک نئی قسم کا بم استعمال کیا ہے۔"
خبروں پر پابندی: دوطرفہ کھیل
• جاپان میں: ہیروشیما کے مقامی اخبار Chugoku Shimbun کے صحافیوں نے رپورٹیں لکھیں، لیکن ان کا دفتر تباہ ہو چکا تھا۔ وہ ستمبر تک کچھ شائع نہ کر سکے۔
• امریکہ میں: صدر ٹرومین کے اعلان کے صرف 16 گھنٹے بعد میڈیا نے خبریں چھاپ دیں۔
• 11 اگست: پہلی بار Asahi Shimbun اخبار نے "جوہری بم" کی اصطلاح استعمال کی، مگر صرف ایک سرکاری احتجاج کے طور پر۔
• 11 ماہ بعد: Chugoku Shimbun نے پہلی بار ہیروشیما کی تباہی کی تصویر شائع کی۔ وجہ؟ اتحادی فوجوں کے کمانڈر نے 19 ستمبر 1945 کو ایک پریس کوڈ جاری کیا اور جوہری بم کے حملے سے ہونے والے نقصانات اور اس کی مذمت کی مبنی رپورٹنگ پر پابندی لگا دی!
جان ہرسی کی رپورٹ: جرم لفظ "جرم (Crime)" کے بغیر
1946 میں نیویارکر نے "ہیروشیما" کے عنوان سے ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی، جس میں 6 زندہ بچ جانے والوں کے تجربات بیان کیے گئے۔ ہرسی نے:
• ان کے جسمانی اور ذہنی اذیت کی عکاسی کی۔
• ہسپتالوں میں خون آلود بے یارومددگار مریضوں کی تصویر کشی کی۔
• ان لوگوں کا ذکر کیا جن کے چہرے جھلس گئے تھے، آنکھیں پگھل گئی تھیں، اور کھال ان کے جسم سے لٹک رہی تھی۔
مگر کبھی لفظ "جرم (Crime)" استعمال نہیں کیا۔
ہرسی نے کبھی صاف لفظوں میں امریکہ کو موردالزام نہیں ٹھہرایا – لیکن اس کی رپورٹ نے خود بخود یہ تاثر دے دیا کہ "یہ ایک منصوبہ بند بربریت تھی۔"
نتیجہ: سنسرشپ کا اصل مقصد
ہیروشیما کی المناک داستان دو چہروں کو آشکار کرتی ہے:
1. امریکی دہشت آفرینی: جوہری بم کے ذریعے منظم قتل۔
2. ابلاغیاتی سنسرشپ: ایک ایسا نظام جس نے حقیقت کو دبانے کی کوشش کی۔
لیکن سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ نہیں کہ بم کتنا مہلک تھا – بلکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ انسانی المیے کو نظرانداز کرنے کی منظم کوشش کی گئی۔ یہ بے حسی خبروں کی تاخیر، تصاویر پر پابندی، اور لفظ "جوہری" کو چھپانے سے شروع ہوئی۔
حقیقت یہ ہے:
ہیروشیما پر جوہری بمباری صرف ایک جنگی کارروائی نہیں تھی – یہ ایک منصوبہ بند جرم تھا، جسے میڈیا کے ذریعے معتدل اور نرم بنانے کی کوشش کی گئی۔ جان ہرسی کی رپورٹ نے بغیر کسی الزام کے، صرف حقائق بیان کر کے اس جرم کو بے نقاب کر دیا۔
"جب لفظ 'جرم' نہیں بولا جاتا، لیکن تصویر اتنی واضح ہو کہ وہ خود بول اٹھے – تو یہ سنسرشپ کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔"
نکتہ
یہ امریکی سلطنت کے عروج پر امریکی بیانیے کی ناکامی تھی، جس سے یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ "غالب قوت کے بیانیے کا انکار ناممکن نہیں بلکہ نہ صرف ممکن، بلکہ واجب ہے۔
اگر تقریبا 80 سال قبل، بالادست امریکی قوت کے عروج کے دور میں، کوئی اس کے بیانیے کو چیلنج کر سکتا تھا تو کیا آج 80 سال بعد اہل قلم مغربی بیانیے کو چیلنج نہيں کرسکتا؟ کس بات کا خوف ہے؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
110
آپ کا تبصرہ