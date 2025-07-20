امریکی بحران سے نمٹنے کی تیاری کر رہے ہیں، بزنس انسائیڈر

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق، بزنس انسائیڈر نیوز ویب سائٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد ملک کی صورت حال کے بارے میں امریکی عوام کی بڑھتی ہوئی تشویش کا تذکرہ کیا ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے: "حالیہ دنوں میں ایران پر امریکی حملے کے بعد، گوگل نے امریکہ میں "بقا کی کٹ" ((Survival Kit، ہنگامی حالات میں بقا کے لئے ضروری آلات کا ایک سیٹ) اور "نیوکلیئر اثرات" ((Nuclear Fallout = ایٹمی دھماکے کے نتیجے میں تابکار ذرات) جیسے عنوانات کی تلاش کی ہے جو جمعرات 2 فروری کو روس کے حملے کے آغاز سے لے کر اب تک اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ 17 جولائی 2025 کا دن اس ناگہانی اضافے کو نمایاں کرتا ہے۔
امریکیوں کے خدشات جوہری جنگ سے بڑھ کر ہیں
مارکیٹ تجزیہ فرم جنگل سکاؤٹ کے مطابق، پچھلے 30 دنوں میں ایمیزون پر گیس ماسک، فرسٹ ایڈ کٹس، اور سولر ٹارچ لائٹس جیسی مصنوعات کی تلاش اور فروخت میں نمایاں اضافہ ہؤا ہے۔ اسی عرصے کے دوران فسادات سے نمٹنے کے لئے "ریوٹ گیئر" (Riot Gear) اور "سمندری طوفان کے لئے تیاریوں کی کٹس" (Hurricane Preparedness Kit) کی تلاش میں بھی اضافہ ہؤا ہے، جس سے نمایاں ہوتا ہے کہ امریکیوں کے خدشات جوہری جنگ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ جنگل اسکاؤٹ کے ڈیٹا میں تلاش میں سب سے زیادہ اضافے کے ساتھ پروڈکٹ یوویکس بایونک فیس شیلڈ (Uvex Bionic) تھی، جو اس ماہ لاس اینجلس میں آئی سی ای مخالف مظاہروں کے سلسلے میں سوشل میڈیا پر عام ہو گئی تھی۔
جنگل اسکاؤٹ کے چیف آپریٹنگ آفیسر، ٹام ورل نے کہا کہ تلاش 2025 کے موسم گرما میں صارفین کے خدشات میں ایک ونڈو فراہم کرتی ہے، گو کہ اصل طلب متعدد عوامل سے متاثر ہوتی ہے۔
امریکیوں کے متعدد خدشات: عالمی جنگ سے لے کر گھریلو آفات تک
اگرچہ تیسری جنگ عظیم کا خدشہ ایران پر صہیو-امریکی جارحیت کے بعد نمایاں ہؤا، لیکن لگتا ہے کہ امریکیوں کو گھریلو مسائل کے بارے میں بھی تشویش لاحق ہے: تجارتی جنگ جو ضروری سامان کی فراہمی میں خلل ڈال سکتی ہے، گرفتاریوں اور جلاوطنی سے متعلق شہری بدامنی، یا جنگل کی آگ، بگولے، اور سمندری طوفان جو دن بہ دن زیادہ پرتشدد ہوتے جا رہے ہیں۔
رپورٹ کا خلاصہ:
عوام بحران کی تیاری کر رہے ہیں
ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی حکومت کے اقدامات نے امریکی شہریوں میں عدم تحفظ اور خدشات کو بڑھا دیا ہے۔ "بزنس انسائیڈر" کی رپورٹ کے مطابق، ایران پر حالیہ حملے کے بعد امریکہ میں "سروائیول کٹ" اور "جوہری اثرات" جیسے موضوعات پر گوگل سرچز میں شدید اضافہ ہؤا ہے۔ اعدادوشمار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رجحان 2022 میں روس-یوکرین جنگ کے بعد سے سب سے اونچی سطح پر ہے۔
گھبراہٹ کی وجوہات
صرف جوہری جنگ ہی نہیں، بلکہ امریکیوں کی پریشانیوں میں داخلی مسائل بھی شامل ہیں:
- تجارتی جنگوں سے ضروری اشیا کی قلت
- مہاجرین کے خلاف احتجاج اور شہری بے امنی
- موسمیاتی آفات (جیسے طوفان، آتش زنی) کی شدت میں اضافہ
تیاری کی دوڑ
ایمیزون پر گیس ماسک، فرسٹ ایڈ کٹس، اور شمسی ٹارچوں کی فروخت میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ "Jungle Scout" کے مطابق، فسادات سے نمٹنے کا سازوسامان (Riot Gear) اور طوفان سے نمٹنے کی تیاری کے کٹس بھی مقبول ہو رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ رجحان عوامی خوف کو ظاہر کرتا ہے۔
"پریپرز" کا نیا رجحان
امریکی باشندے اب "خود انحصاری" پر توجہ دے رہے ہیں۔ کچھ 20 ڈالر کے بنیادی کٹس خریدتے ہیں، جبکہ امیر افراد لاکھوں ڈالر کے زیرزمین پناہ گاہوں میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ تاہم، ماہرِ بشریات چیڈ ہیڈلسٹن کے مطابق، زیادہ تر لوگ "ریٹیل تھراپی" کا شکار ہیں—بس سامان خریدنے کو ہی کافی سمجھتے ہیں۔
حکومت پر عدم اعتماد
پیو ریسرچ کے 2024 کے سروے کے مطابق، امریکیوں کا وفاقی حکومت پر اعتماد تاریخ کی کم ترین سطح پر ہے۔ صرف 50% لوگ توقع رکھتے ہیں کہ حکومت بحران میں ان کی مدد کرے گی۔ اس کی وجہ سے افراد نے ذمہ داری خود سنبھال لی ہے، جس میں سوئٹزرلینڈ جیسے ممالک کے اجتماعی دفاعی نظام کے برعکس انفرادی تیاری شامل ہے۔
نتیجہ:
امریکہ میں بحران کی تیاری ایک ثقافتی رجحان بن چکا ہے، جس کی وجہ سیاسی عدم استحکام، موسمیاتی تبدیلیاں، اور حکومت پر بڑھتا ہوا شک ہے۔ تاہم، ماہرین کے مطابق حقیقی تیاری صرف سازوسامان خریدنے سے نہیں، بلکہ مہارتوں اور منصوبہ بندی پر منحصر ہے۔
