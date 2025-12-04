شیعہ علماء کونسل وسطی پنجاب کا اہم اجلاس، مفتی صداقت فریدی کی حدیث ثقلین پر عمل کی تلقین

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، علامہ سید ساجد علی نقوی کی زیر سرپرستی شیعہ علماء کونسل پاکستان کی وسطی پنجاب صوبائی مجلس عاملہ کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت صوبائی صدر سید ساجد حسین نقوی نے کی۔
اجلاس میں مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ ڈاکٹر شبیر حسن میثمی مہمانِ خصوصی تھے جبکہ مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل سید مصور نقوی اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات زاہد علی آخونزادہ بھی موجود تھے۔
اجلاس کے آغاز سے قبل ممتاز اہل سنت عالم دین حضرت مفتی صداقت علی فریدی نے شرکاء سے مختصر خطاب کرتے ہوئے اتحادِ امت کے لیے فقہائے اسلام کے علماء و زعماء کو عوامی سطح پر حقائق و اخلاص کے ساتھ کردار ادا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ سرورِ کائنات، ختم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثِ ثقلین پر عمل پیرا ہو کر ہی دنیا و آخرت میں سرخ رو ہو سکتی ہے۔
بعد ازاں اجلاس میں وسطی پنجاب کی تنظیمی کارکردگی، صوبائی مسائل اور آئندہ کا لائحہ عمل زیر بحث آیا۔
اجلاس کے اختتام پر سیلاب زدگان کی امداد و بحالی میں بہترین خدمات انجام دینے پر مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ ڈاکٹر شبیر حسن میثمی، مرکزی نائب صدر علامہ مظہر عباس علوی اور مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل سید مصور نقوی کو یادگاری شیلڈز پیش کی گئیں جبکہ صوبائی صدر سید ساجد حسین نقوی اور جنرل سیکرٹری سید صفی الحسنین شیرازی کو بھی بہترین تنظیمی کارکردگی پر شیلڈز سے نوازا گیا۔
