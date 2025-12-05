آیت اللہ خاتمی: ایرانی قوم نے 12 روزہ جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کو شکست دی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، تہران کے جمعہ کی نماز کے مؤقت خطیب آیت اللہ سید احمد خاتمی نے جمعہ کے خطبے میں بیان دیا کہ اسلامی ایران کی نیک قوم نے جون میں ہونے والی 12 روزہ جنگ میں امریکہ اور اسرائیلی رژیم کو شکست دی۔
آیت اللہ خاتمی نے زور دے کر کہا کہ دشمن اگر ایران کے خلاف دوبارہ کوئی مہم جوئی کرے گا، تو اسے دوبارہ شکست ہو گی۔ انہوں نے اسرائیل کی دفاعی نظام کی ناکامی کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ مجرم دشمن کو شکست دی گئی، اور اگر دشمن کوئی غلطی کرے تو اسے طاقتور ایرانی مسلح افواج اور اسلامی ایران کی عظیم قوم دوبارہ شکست دے گی۔
خطیب جمعہ نے مزید کہا کہ اسلامی انقلاب کے رہنما آیت اللہ سید علی خامنہ ای کے اعلی بیانات کو بھی نوٹ کیا جائے، اور دشمن کی کوششیں یہ ظاہر کرنے کی ہیں کہ ایران کی حکومت نے امریکہ کے ساتھ کچھ ثالثی ممالک کے ذریعے پیغام رسانی کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران نہ تو پیغام بھیجتا ہے اور نہ ہی امریکہ کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کرتا ہے۔
آیت اللہ خاتمی نے خبردار کیا کہ موجودہ حالات میں ایران امریکہ کے ساتھ کبھی مذاکرات نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات یا بات چیت کا قبول کرنا دباؤ کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے، لیکن ایرانی قوم نے گزشتہ 40 سالوں میں ثابت کیا ہے کہ وہ ایسے دباؤ کے سامنے کبھی سر نہیں جھکائے گی۔
