عراقی صدر: حزب اللہ اور انصار اللہ کو دہشت گرد گروپ قرار دینے کا علم نہیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراقی صدارتی دفتر نے جمعہ کو جاری بیان میں واضح کیا کہ یمن کی تحریک انصار اللہ اور لبنان کی حزب اللہ کو دہشت گرد گروپوں کی فہرست میں شامل کرنے کے فیصلے سے لاعلمی تھی اور اس قسم کے اقدام کی منظوری نہیں دی گئی۔
اس سے قبل عراقی وزیراعظم محمد شیا الشدّانی نے حکم دیا تھا کہ فہرست میں بعض گروہوں کے نام شامل کرنے کے عمل میں ہونے والی خلاف ورزیاں اور غلطیوں کی فوری تحقیقات کی جائیں اور ذمہ دار افراد کو جوابدہ بنایا جائے۔
عراقی وزیراعظم کے مطابق حکومت کی منظوری صرف داعش اور القاعدہ سے وابستہ گروہوں تک محدود تھی، اور دیگر گروہوں کے نام شامل ہونا ایک انتظامی غلطی تھی جسے درست کرنا ضروری ہے۔
عراق کی لبنان اور فلسطین کے بارے میں پالیسی اصولی اور مستقل مزاج ہے، اور یہ موقف خطے میں اس کے موقف کی واضح عکاسی کرتا ہے۔
آپ کا تبصرہ