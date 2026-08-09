اقوام متحدہ: فلسطینیوں کے حقوق نظرانداز کرنا انسانی حقوق کے مستقبل کے لیے خطرہ ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ فرانسسکا البانیز نے خبردار کیا ہے کہ فلسطینیوں کے بنیادی حقوق کو نظرانداز کرنا دنیا بھر میں انسانی حقوق کے مستقبل کے لیے سنگین خطرہ بن سکتا ہے۔
فرانسسکا البانیز نے اپنے تازہ بیان میں مسئلہ فلسطین کو عالمی سطح پر انسانی حقوق کے مستقبل کو جانچنے کا ایک اہم پیمانہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق آفاقی اصول ہیں اور بین الاقوامی قانون ہر انسان کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی نسل، مذہب یا قومیت سے ہو۔
انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر فلسطینیوں کے معاملے میں عالمی سطح پر تسلیم شدہ اصولوں کو نظرانداز کیا جا سکتا ہے تو مستقبل میں کسی دوسرے بحران کے دوران انسانی حقوق کی ضمانت کیسے دی جا سکے گی۔
اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ نے کہا کہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے صرف حکومتوں اور عالمی اداروں کی کوششیں کافی نہیں، بلکہ عام افراد کے روزمرہ فیصلے بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کے مطابق لوگ کن مصنوعات کا انتخاب کرتے ہیں، کن کمپنیوں اور بینکوں سے معاملات کرتے ہیں اور کن خدمات کو استعمال کرتے ہیں، یہ تمام عوامل بھی انسانی حقوق کے مستقبل پر اثرانداز ہو سکتے ہیں۔
فرانسسکا البانیز اس سے قبل بھی غزہ اور مغربی کنارے میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق متعدد رپورٹس جاری کر چکی ہیں۔ وہ فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر بین الاقوامی سطح پر جواب دہی اور احتساب کا مطالبہ بھی کرتی رہی ہیں۔
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