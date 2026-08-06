عمان میں سعودی عرب، مصر، ترکیہ اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کا چار ملکی اجلاس؛ علاقائی کشیدگی میں کمی اور سمندری راستوں کے تحفظ پر زور

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اجلاس میں مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی، ترکیہ کے وزیر خارجہ ہاکان فیدان، سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور پاکستان کے نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے خطے کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا اور اہم علاقائی معاملات پر مسلسل مشاورت، مشترکہ مؤقف اختیار کرنے اور چار ملکی تعاون کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔
وزرائے خارجہ نے آبنائے ہرمز اور باب المندب کی اسٹریٹجک اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے ان آبی گزرگاہوں کی سلامتی اور بین الاقوامی جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ ان کے مطابق یہ راستے عالمی معیشت، بین الاقوامی تجارت، سپلائی چین اور توانائی کی منڈیوں کے استحکام کے لیے نہایت اہم ہیں۔
اجلاس کے شرکاء نے 18 جون کو ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے مفاہمتی معاہدے کی بحالی کی حمایت کرتے ہوئے ایک ایسے پائیدار معاہدے پر زور دیا جو خطے میں امن و استحکام کو فروغ دے اور کشیدگی میں مزید اضافے کو روکے۔
اجلاس میں چار ملکی تعاون کے موجودہ طریقۂ کار کے مستقبل اور اسے مزید مؤثر بنانے کے امکانات پر بھی تبادلۂ خیال کیا گیا۔
مصری وزارت خارجہ کے مطابق، ملاقات میں خطے میں بڑھتی ہوئی فوجی کشیدگی، بالخصوص آبنائے ہرمز سے متعلق پیش رفت اور کشیدگی کم کرنے کے ممکنہ راستوں پر خصوصی توجہ دی گئی۔
دریں اثنا، سعودی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق وزرائے خارجہ نے سمندری سلامتی کو مضبوط بنانے اور بین الاقوامی بحری تجارتی راستوں کے تحفظ کے لیے کثیر ملکی دفاعی بحری اتحاد کے قیام کا خیر مقدم کیا۔ اجلاس میں سفارتی حل، ثالثی کی کوششوں اور خطے کے ممالک کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام کی بھی حمایت کا اعادہ کیا گیا۔
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