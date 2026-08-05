ایران اور پاکستان کا دوطرفہ تجارت 10 ارب ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایران اور پاکستان نے دوطرفہ تجارتی تعاون کو مزید وسعت دینے اور باہمی تجارتی حجم کو 10 ارب ڈالر تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے ایک مفاہمتی یادداشت (ایم او یو) پر دستخط کر دیے۔
یہ معاہدہ اسلام آباد میں ایران اور پاکستان کے درمیان مشترکہ تجارتی کمیٹی کے دسویں اجلاس کے اختتام پر طے پایا، جس میں ایران کے وزیر صنعت، معدنیات و تجارت سید محمد اتابک اور پاکستان کے وزیر تجارت جام کمال خان نے شرکت کی۔
اجلاس کے دوران سرحدی تجارت، بحری و شپنگ تعاون، آزاد تجارتی معاہدے (FTA) کو آگے بڑھانے، مشترکہ فری زونز کے قیام، بارٹر ٹریڈ اور قانونی تجارت کے فروغ سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
اس موقع پر سید محمد اتابک نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی روابط بڑھانے کے لیے مذاکرات مثبت رہے اور نجی شعبے کے درمیان تعاون کو فروغ دینے پر بھی اتفاق ہوا۔ ان کے مطابق سرحدی علاقوں کو فعال بنانے، تجارتی رکاوٹیں کم کرنے، تکنیکی وفود کے تبادلے اور مشترکہ فیصلوں پر فوری عمل درآمد کو ترجیح دی جائے گی۔
ایرانی وزیر نے کہا کہ ایران، پاکستان کے ساتھ تجارت میں اضافے کے لیے کسی قسم کی پابندی نہیں رکھتا اور دونوں ممالک کے تاجروں اور سرمایہ کاروں کو اس سلسلے میں فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ ایران کی ہمسایہ ممالک کے ساتھ اقتصادی تعاون کو فروغ دینا اس کی بنیادی پالیسی کا حصہ ہے۔
اجلاس کے موقع پر ایران چیمبر آف کامرس اور فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے درمیان بھی تعاون کی ایک الگ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔
ایرانی وزیر کے دورۂ پاکستان کے دوران توانائی، ٹرانسپورٹ اور تجارت سمیت مختلف شعبوں میں اعلیٰ سطحی ملاقاتیں بھی شیڈول ہیں، جبکہ ان کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی متوقع ہے۔
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