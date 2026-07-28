امریکی عوام کی اکثریت ایران پر حملوں کے خلاف

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایک نئی رائے شماری کے مطابق امریکی عوام کی واضح اکثریت ایران کے خلاف جنگ کی حمایت نہیں کرتی، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران پالیسی کے بارے میں بھی عوامی شکوک میں اضافہ ہوا ہے۔
غیر ملکی میڈیا اور رویٹرز/ایپسوس کے سروے کے مطابق ہر تین میں سے صرف ایک امریکی ایران کے خلاف جنگ کی حمایت کرتا ہے، جبکہ تقریباً دو تہائی امریکی اس جنگ کے مخالف ہیں۔ سروے میں جنگ کی حمایت کی شرح 33 فیصد ریکارڈ کی گئی، جو گزشتہ پانچ ماہ کے دوران سب سے کم سطح ہے۔
اسی سروے میں 69 فیصد شرکاء، جن میں تقریباً چار میں سے ایک ریپبلکن بھی شامل ہے، نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے ایران کے حوالے سے امریکہ کے مقاصد کو واضح انداز میں بیان نہیں کیا۔
رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کی مجموعی عوامی مقبولیت بھی 40 فیصد سے کم برقرار ہے، جسے تجزیہ کار ایران سے متعلق پالیسی اور ممکنہ فوجی کارروائیوں پر عوامی بے چینی سے جوڑ رہے ہیں۔
سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ امریکی عوام ایک نئے بیرونی تنازع میں الجھنے کے حق میں نہیں اور ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے عوامی حمایت محدود ہو چکی ہے۔
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