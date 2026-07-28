آبناے ہرمز ایران کے لیے ’اُحد‘ کی حیثیت رکھتا ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،جنگی امور کے تجزیہ کار سید محمد طاہری نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز اس وقت امریکہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایران کا اہم ترین تزویراتی مرکز بن چکی ہے، جس کا تحفظ ملک کے لیے انتہائی اہم ہے۔
انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز کو نظر انداز کرکے وقتی فوائد حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس اہم آبی گزرگاہ کا تحفظ ایران کے لیے طویل المدتی اسٹریٹجک کامیابیوں کی ضمانت ہے۔
طاہری کے مطابق یمن کی جانب سے باب المندب میں کی جانے والی کارروائیوں کے بعد یہ آبی گزرگاہ بھی آبنائے ہرمز کے لیے ایک تکمیلی کردار ادا کر رہی ہے، جس سے خطے کی بحری تزویراتی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے کسی بھی قسم کی غفلت ایران کے لیے ایسے ناقابلِ تلافی نقصانات کا سبب بن سکتی ہے جن کی آسانی سے تلافی ممکن نہیں ہوگی۔
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