بقائی: یورپ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے مگر ایران کے خلاف حملوں کی مذمت نہیں کرتا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایران کی وزارتِ خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے یورپی یونین پر دوہرے معیار اپنانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورپ انسانی حقوق کے تحفظ کی بات تو کرتا ہے، لیکن ایران کے خلاف ہونے والے حملوں اور ان کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کی مذمت سے گریز کرتا ہے۔
اسماعیل بقائی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کالاس ایران سے متعلق انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کرتی ہیں، مگر ساتھ ہی ایسے اقدامات کی حمایت کرتی ہیں جو ایران کے خلاف مہلک حملوں میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان حملوں میں شہری آبادی اور اہم قومی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، لیکن یورپی یونین نے ان واقعات کی نہ تو مذمت کی اور نہ ہی متاثرہ ایرانی شہریوں، خصوصاً بچوں، کے ساتھ اظہارِ ہمدردی کیا۔
بقائی کے مطابق اگر کوئی فریق انسانی حقوق کا علمبردار ہونے کا دعویٰ کرے لیکن شہری ہلاکتوں اور جنگی جرائم جیسے الزامات پر خاموش رہے تو اس سے اس کے مؤقف کی ساکھ متاثر ہوتی ہے۔
انہوں نے اپنے بیان کے اختتام پر کہا کہ یورپی یونین کا طرزِ عمل اس کے دعووں اور عملی اقدامات کے درمیان واضح تضاد کو ظاہر کرتا ہے، جسے انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔
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