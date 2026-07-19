امریکی MQ-9 جدید ڈرون دہلران میں تباہ؛ ایرانی دفاعی نظام نے نشانہ بنایا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے صوبہ ایلام کے علاقے دہلران میں ایک امریکی جدید MQ-9 ڈرون کو ایرانی فضائی دفاعی نظام نے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔
رپورٹ کے مطابق، امریکی فوج کا بغیر پائلٹ طیارہ MQ-9 مبینہ طور پر ایرانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے دوران نگرانی کے نظام کی زد میں آیا، جس کے بعد اسے ایرانی مربوط فضائی دفاعی نظام نے ٹریک کیا اور کارروائی کرتے ہوئے مار گرایا۔
ایرانی ذرائع کے مطابق، ڈرون کو مقامی طور پر تیار کردہ جدید دفاعی نظام کے ذریعے شناخت کیا گیا، جس کے بعد کامیاب فائرنگ کے نتیجے میں یہ طیارہ آسمان سے گرایا گیا۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بعد ازاں علاقے میں موجود رضاکار فورس کے گشتی اہلکاروں نے ڈرون کا ملبہ تلاش کیا اور اسے متعلقہ اداروں کے حوالے کر دیا تاکہ اس کا تکنیکی اور انٹیلی جنس جائزہ لیا جا سکے۔
ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ دہلران کے علاقے میں یہ دوسرا موقع ہے جب MQ-9 قسم کے امریکی ڈرون کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی اسی نوعیت کا ایک ڈرون دہلران کے علاقے موسیان میں ایرانی فضائی دفاعی نظام کے ذریعے تباہ کیے جانے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔
MQ-9 ریپر امریکی ساختہ جدید بغیر پائلٹ فضائی نظام ہے، جسے نگرانی، انٹیلی جنس جمع کرنے اور مختلف فوجی مشنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
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