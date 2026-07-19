اہواز میں ایم کیو-9 ڈرون مار گرایا گیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سپاہ حضرت ولی عصرؑ خوزستان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ چند لمحے قبل اہواز کی فضائی حدود میں پرواز کرنے والے ایک MQ-9 ڈرون کو سپاہ کی فضائیہ کے جدید فضائی دفاعی نظام نے، ملک کے مربوط فضائی دفاعی نیٹ ورک کی نگرانی میں، نشانہ بنا کر مار گرایا۔
بیان کے مطابق، یہ کارروائی مربوط فضائی دفاعی نظام کی نگرانی میں انجام دی گئی، جس کے نتیجے میں ڈرون کو کامیابی سے تباہ کر دیا گیا۔
اس سے قبل جمعہ 26 تیر کو بھی ضلع رامشیر میں ایک RQ-11 Raven ڈرون کو سپاہ کے جدید فضائی دفاعی نظام نے سراغ لگا کر ہلکے ہتھیاروں کی مدد سے تباہ کر دیا تھا۔
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