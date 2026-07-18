اردن میں امریکی اڈے پر حملے میں دو جنگی طیارے تباہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایرانی پاسدارانِ انقلاب نے ایک بیان میں کہا ہیکہ اس کی فضائیہ نے اردن کے الازرق میں واقع امریکی فوجی اڈے پر بیک وقت میزائل اور ڈرون حملہ کیا، جس میں کم از کم دو امریکی جنگی طیارے اور تین دیگر فوجی فضائی گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں، جبکہ متعدد دیگر کو شدید نقصان پہنچا۔ اس دعوے کی آزاد ذرائع سے فوری طور پر تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔
بیان کے مطابق حملے میں جنگی طیاروں کے شیلٹرز اور ایک بڑے پارکنگ ریمپ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پاسدارانِ انقلاب نے کہا کہ یہ کارروائی امریکی حملوں کے جواب میں کی گئی۔
بیان کے آخری حصے میں اردن کے عوام اور فوج سے امریکی افواج کے خلاف کارروائی کی اپیل بھی کی گئی، تاہم یہ اپیل پاسدارانِ انقلاب کا مؤقف ہے اور اس کی آزادانہ تصدیق ممکن نہیں ہے۔
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