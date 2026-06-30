خان یونس میں فلسطینی بچے کی شہادت پر حماس کی شدید مذمت، عالمی خاموشی کو شرمناک قرار

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، تحریک حماس کے ترجمان حازم قاسم نے خان یونس میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں ایک فلسطینی بچے کی شہادت کی شدید مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری اور عرب ممالک کی خاموشی کو "شرمناک" قرار دیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق حازم قاسم نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیلی حملوں کے باعث ایک اور معصوم بچہ شہید ہوگیا، جس کے بعد ان ہزاروں فلسطینی بچوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگیا ہے جو بمباری، بھوک اور علاج سے محروم رکھے جانے کے باعث اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی کارروائیاں مسلسل جاری ہیں، مگر عالمی برادری محض تماشائی بنی ہوئی ہے اور ان واقعات کو روکنے کے لیے کوئی مؤثر اقدام نہیں کر رہی۔
حماس کے ترجمان نے کہا کہ فلسطینی عوام، بالخصوص بچوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ عالمی اداروں اور عرب ممالک کی خاموشی ان انسانی المیوں پر ایک افسوسناک رویہ ہے۔
انہوں نے مطالبہ کیا کہ بین الاقوامی برادری اسرائیلی کارروائیوں کو روکنے اور فلسطینی شہریوں کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کرے۔
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