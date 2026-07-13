نجف میں علما کی موجودگی میں شہید رہبر کی یاد میں تعزیتی تقریب منعقد

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،نجف اشرف میں حضرت امام سجادؑ کی شہادت کی سالگرہ کے موقع پر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہ ای کے نمائندہ دفتر کی جانب سے ’’شہیدِ امت کے قائد‘‘ کے عنوان سے ایک تعزیتی و یادگاری تقریب منعقد کی گئی۔
تقریب میں نمائندہ دفتر کے مدیر کے علاوہ نجف کے حوزۂ علمیہ کے علما، فضلا اور طلبہ نے شرکت کی۔ شرکا نے فاتحہ خوانی اور درود و سلام پیش کرتے ہوئے مرحوم کی یاد کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔
امام زین العابدینؑ کی شہادت کے ایام کی مناسبت سے منعقد ہونے والی اس مجلس میں مقررین نے ’’شہیدِ امت کے قائد‘‘ کی شخصیت اور امتِ مسلمہ کی رہنمائی میں ان کے کردار کو خراجِ تحسین پیش کیا۔
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