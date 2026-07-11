ہم جس ایرانی طیارے سے آئیں ہیں اسی طیارے سے صنعاء واپس جائیں گے: سعودی عرب کو انتباہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، یمن کی انصار اللہ تحریک کے سیاسی دفتر کے رکن محمد البخیتی نے کہا ہے کہ تحریک کا وفد، جو امام خامنہ ای کی تشییع میں شرکت کے لیے تہران آیا تھا، اسی ایرانی طیارے کے ذریعے صنعاء واپس جائے گا۔ انہوں نے سعودی عرب کو خبردار کیا کہ اگر اس پرواز کو روکنے یا صنعاء ہوائی اڈے پر حملہ کرنے کی کوئی کوشش کی گئی تو انصار اللہ اس کا فوری جواب دے گی۔
البخیتی نے کہا کہ یمن کے پاس کھونے کے لیے زیادہ کچھ نہیں، جبکہ سعودی عرب کے پاس تیل کی تنصیبات، ہوائی اڈے اور بندرگاہیں ہیں جو خطرے سے دوچار ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یمن کے خلاف کارروائیوں کا خاتمہ اور محاصرہ اٹھانا اب یمن اور سعودی عرب دونوں کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حالیہ ہفتوں میں ایک ایرانی طیارے کی صنعاء آمد و رفت کے باعث انصار اللہ اور سعودی عرب کے تعلقات میں کشیدگی دیکھی جا رہی ہے۔
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