حزب اللہ کے رکن پارلیمان کا بیان: مزاحمت لبنان کی قومی خودمختاری کا بنیادی ستون ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، لبنانی پارلیمان میں حزب اللہ کے پارلیمانی بلاک “وفاداری برائے مزاحمت” کے رکن حسن عزالدین نے کہا ہے کہ مزاحمت کا منصوبہ بدستور مضبوط اور منظم ہے اور حزب اللہ لبنان میں وسیع عوامی حمایت کی حامل ہے۔ ان کے بقول، مزاحمت ملک کی قومی خودمختاری کا ایک بنیادی ستون ہے۔
عزالدین نے مزید کہا کہ “طوفان الاقصیٰ” کے بعد خطے میں طاقت کے توازن کی صورت حال تبدیل ہو چکی ہے اور مزاحمتی قوتیں محاذ پر دوبارہ پیش قدمی کر رہی ہیں۔ یہ بیانات حسن عزالدین کے مؤقف کی عکاسی کرتے ہیں اور ان دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔
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