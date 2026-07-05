ایران لبنان میں جنگ کے خاتمے کے مطالبے کو سنجیدگی سے آگے بڑھا رہا ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران لبنان میں جنگ کے خاتمے اور قبضے کے خاتمے کے مطالبے کو یادداشتِ مفاہمت کی پہلی شق کے مطابق پوری سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہے۔
ایران کے سرکاری ذرائع کے مطابق حزب اللہ لبنان کے نمائندہ وفد نے، جس کی قیادت محمد فنیش کر رہے تھے، تہران میں سید عباس عراقچی سے ملاقات کی۔ وفد شیخ نعیم قاسم کی نمائندگی کرتے ہوئے ایران کے اعلیٰ رہنما کے لیے منعقدہ تعزیتی مراسم میں شرکت کی غرض سے تہران پہنچا تھا۔
محمد فنیش نے شیخ نعیم قاسم کی جانب سے ایران کی قیادت، حکومت اور عوام سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے حالیہ حملوں میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایران کی مسلح افواج کی دفاعی صلاحیت، عوام کی ثابت قدمی اور سفارتی میدان میں ایرانی مذاکرات کاروں کی کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے لبنان کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے ایران کی حمایت کو بھی قابلِ قدر قرار دیا۔
اس موقع پر سید عباس عراقچی نے حزب اللہ کے وفد کی آمد اور اظہارِ تعزیت پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ نے اسرائیلی جارحیت اور سازشوں کے خلاف جس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، وہ لبنان اور پوری امتِ مسلمہ کے لیے باعثِ فخر ہے۔
ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران مزاحمتی قوتوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے سید حسن نصر اللہ سمیت لبنان کی مزاحمت کے تمام شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ایران لبنان میں جنگ کے خاتمے اور قبضے کے خاتمے کے مطالبے کو یادداشتِ مفاہمت کی پہلی شق کے مطابق سنجیدگی سے آگے بڑھا رہا ہے۔
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