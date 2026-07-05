محمد باقر ذوالقدر: شہید رہنما نے قوم کو جو عزت دی، اس کی حفاظت کریں گے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایران کی سپریم قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری محمد باقر ذوالقدر نے کہا ہے کہ شہید ایرانی رہنما نے قوم کے لیے جو عزت اور وقار حاصل کیا، اسے ہر صورت برقرار رکھا جائے گا۔
نمازِ جنازہ کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے شہید رہنما آج بھی قوم کے درمیان موجود ہیں۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بلند درجات عطا فرمائے اور قوم کو ان کی قربانیوں کی قدر کرنے کی توفیق دے۔
محمد باقر ذوالقدر نے کہا کہ شہید رہنما نے چار دہائیوں سے زائد عرصے تک جس پرچم کو سربلندی کے ساتھ بلند رکھا، اسے اسی عزم اور وقار کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا۔
انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ شہید رہنما کے نظریات اور راستے کو پوری ذمہ داری کے ساتھ جاری رکھا جائے گا، قوم کی عزت و وقار کا تحفظ کیا جائے گا اور نئی قیادت کے ساتھ اسی مشن کو آگے بڑھایا جائے گا۔
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