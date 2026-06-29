امریکہ اور اسرائیل کی وعدہ خلافی کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے نیک نیتی کے ساتھ پُرعزم ہے، تاہم امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کسی بھی وعدہ خلافی کا فیصلہ کن اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔
عراق کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتوں کے سلسلے میں وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے عراق کے صدر نزار آمیدی سے ملاقات کی، جہاں دونوں رہنماؤں نے ایران اور عراق کے درمیان سیاسی، اقتصادی، سیکیورٹی اور عوامی تعلقات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔
ملاقات کے دوران خطے کی سیکیورٹی صورتحال، امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں کے اثرات، اور آبنائے ہرمز کی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔
سید عباس عراقچی نے کہا کہ جنگ کے خاتمے سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی بعض شقوں کی خلاف ورزی، خصوصاً پہلی شق، خطے میں امن اور استحکام کی بحالی میں بڑی رکاوٹ ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران "عہد کے بدلے عہد" کے اصول کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، لیکن اگر مخالف فریق معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا تو ایران بھی پوری قوت کے ساتھ جواب دے گا۔
عراق کے صدر نزار آمیدی نے اس موقع پر ایران کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ خطے کے ممالک کو مشترکہ تعاون کے ذریعے مغربی ایشیا میں امن اور استحکام کو یقینی بنانا ہوگا۔
بعد ازاں سید عباس عراقچی نے عراق کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیبت الحلبوسی سے بھی ملاقات کی، جس میں پارلیمانی سفارت کاری، دوطرفہ تعاون اور خطے میں اجتماعی سلامتی کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
وزیر خارجہ نے کہا کہ مغربی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے باہمی اعتماد، علاقائی تعاون اور مشترکہ سلامتی کے نئے نظام کی ضرورت ہے۔ دونوں فریقوں نے ایران اور عراق کے تعلقات کے فروغ اور حالیہ علاقائی و بین الاقوامی پیش رفت پر بھی تفصیلی گفتگو کی۔
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