شہید آیت اللہ خامنہ ای کی قیادت نے ایران کو خطے کی مؤثر طاقت بنایا:پاکستانی سفارتکار

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،پاکستان کے سابق مستقل نمائندے برائے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی علی سرور نقوی نے کہا ہے کہ آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی قیادت نے ایران کو خطے میں ایک مؤثر طاقت کے طور پر ابھرنے میں اہم کردار ادا کیا۔
اسلام آباد میں ایک خصوصی انٹرویو کے دوران علی سرور نقوی نے کہا کہ ان کے مطابق شہید رہبر نے اپنے دورِ قیادت میں ملک کے داخلی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اہم کردار ادا کیا۔
انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام نے شہید آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی قیادت میں ثابت قدمی اور مزاحمت کا مظاہرہ کیا، جس کے باعث ان کے بقول بیرونی دباؤ اور فوجی چیلنجز کا مقابلہ ممکن ہوا۔
علی سرور نقوی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران کے خلاف کی جانے والی فوجی کارروائیاں بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کے منافی تھیں، تاہم ایران نے ان کا مؤثر جواب دیا اور اپنے مخالفین کو اپنے مقاصد حاصل کرنے سے روک دیا۔
انہوں نے کہا کہ ایران کے عوام اپنے ملک کے دفاع کے عزم پر قائم ہیں اور بیرونی دباؤ کے باوجود اپنے مؤقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
سابق پاکستانی سفارت کار نے مزید کہا کہ ان کے خیال میں ایران کی قیادت کی پالیسیوں کا تسلسل برقرار رہے گا اور ملک خطے میں اپنا کردار مستقبل میں بھی جاری رکھے گا۔
آخر میں علی سرور نقوی نے کہا کہ ان کے مطابق آج دنیا ایران کی سیاسی، اخلاقی اور عسکری صلاحیت کو پہلے سے زیادہ اہمیت دے رہی ہے۔
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