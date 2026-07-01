ایران پر یکطرفہ پابندیاں فوری ختم کی جائیں:چین

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، چین نے ایران پر عائد یکطرفہ پابندیوں کو جلد از جلد ختم کرنے پر زور دیتے ہوئے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے تسلسل اور باہمی مفاہمت پر عمل درآمد کی حمایت کی ہے۔
چین کی وزارتِ خارجہ کے ترجمان گوئو جیاکون نے بدھ کے روز پریس بریفنگ میں کہا کہ بیجنگ ہمیشہ سے ایران کے خلاف عائد یکطرفہ پابندیوں کے خاتمے کا حامی رہا ہے اور امید کرتا ہے کہ دونوں ممالک اپنے طے شدہ تفاہم پر مؤثر انداز میں عمل کریں گے۔
انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ مذاکرات جاری رکھیں اور ایران سے متعلق معاملات کے سیاسی اور جامع حل کے لیے مشترکہ کوششیں کریں۔
رپورٹس کے مطابق، ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان، قطر اور خطے کے دیگر ممالک کی ثالثی میں ہونے والی پیش رفت کے بعد دونوں ممالک نے ایک یادداشتِ تفاہم پر دستخط کیے، جس میں فوجی کارروائیوں کے خاتمے، باہمی ذمہ داریوں پر عمل درآمد اور جامع معاہدے کے لیے 60 روزہ تکنیکی مذاکراتی عمل کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔
چین نے اس پیش رفت کا خیرمقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ سفارتی کوششوں کے ذریعے خطے میں استحکام اور دیرپا سیاسی حل کی راہ ہموار ہوگی۔
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