دشمن کسی بھی غلط اندازے سے گریز کریں:جنرل علی عبداللھی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایران کے مرکزی فوجی ہیڈکوارٹر خاتم الانبیاء کے کمانڈر جنرل علی عبداللہی نے کہا ہے کہ ایران کے دشمن کسی بھی غلط اندازے سے گریز کریں اور کسی بھی دھمکی یا حملے کی صورت میں ممکنہ ردِعمل کو مدنظر رکھیں۔
اپنے بیان میں جنرل علی عبداللہی نے انقلابی رہنما کی آخری رسومات کے موقع پر کہا کہ ان کے بقول ایرانی مسلح افواج ملک کی خودمختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔
انہوں نے کہا کہ عوام کی بڑی تعداد میں آخری رسومات میں شرکت قومی اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ ہوگی اور عوام سے ان تقریبات میں بھرپور شرکت کی اپیل کی۔
جنرل علی عبداللہی نے دعویٰ کیا کہ ایران نے گزشتہ برسوں میں اپنی دفاعی صلاحیت، میزائل اور ڈرون پروگرام سمیت مختلف شعبوں میں نمایاں پیش رفت کی ہے، جس کے باعث ملک کی دفاعی قوت میں اضافہ ہوا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے مخالفین کو کسی بھی اقدام سے پہلے اس کے ممکنہ نتائج پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے بقول ایران کی مسلح افواج ہر قسم کے خطرے یا جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔
بیان کے اختتام پر انہوں نے ایران کی خودمختاری، قومی سلامتی اور دفاعی صلاحیتوں کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا۔
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