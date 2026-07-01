40 ممالک کے سربراہان اور اعلیٰ حکام انقلابی رہنما کی آخری رسومات میں شرکت کریں گے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، انقلابی رہنما کی الوداعی اور تدفینی تقریبات کے ترجمان ایمان عطارزادہ نے کہا ہے کہ تقریباً 40 ممالک کے سربراہان، اعلیٰ حکام اور سرکاری وفود انقلابی رہنما کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے تہران آئیں گے۔
انہوں نے بتایا کہ عوام کی بڑی تعداد کے علاوہ مختلف ممالک سے سیاسی، ثقافتی، علمی، مذہبی اور جامعاتی شخصیات بھی انقلابی رہنما کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب میں شریک ہوں گی۔
ایمان عطارزادہ کے مطابق، شریک ہونے والے ممالک، وفود کی سطح اور اہم شخصیات کی تفصیلات جلد ہی ایران کی وزارتِ خارجہ کی جانب سے جاری کی جائیں گی۔
انہوں نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ان خبروں کی تردید کی جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ انقلابی رہنما کی تدفین پہلے ہی کر دی گئی ہے۔ ان کے بقول، میت کو مکمل احترام کے ساتھ محفوظ رکھا گیا ہے اور ابھی تک تدفین عمل میں نہیں آئی۔
ترجمان نے عوام سے اپیل کی کہ وہ تقریبات سے متعلق معلومات صرف سرکاری ذرائع سے حاصل کریں اور غیر مصدقہ خبروں پر توجہ نہ دیں۔
انہوں نے مزید بتایا کہ تہران کی مصلیٰ میں الوداعی تقریب کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ 13 تیر کی صبح 6 بجے سے مصلیٰ چوبیس گھنٹے زائرین اور سوگواروں کے لیے کھلی رہے گی، جہاں تلاوتِ قرآن، نوحہ خوانی، شاعری اور دیگر مذہبی پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔
انہوں نے کہا کہ بڑی تعداد میں شرکا کی متوقع آمد کے پیشِ نظر زائرین سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ زیارت کے بعد 10 سے 15 منٹ کے اندر مقررہ راستوں سے باہر نکل جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد کو شرکت کا موقع مل سکے۔
عطارزادہ نے مزید کہا کہ انقلابی رہنما کی میت کو عراق میں حضرت علیؑ، حضرت امام حسینؑ اور حضرت عباسؑ کے مزارات پر بھی لے جایا جائے گا۔
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