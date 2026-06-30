لبنانی فوج کے کمانڈر پر کسی بھی حملے کا سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا: نبیہ بری

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبیہ بری نے خبردار کیا ہے کہ لبنانی فوج یا اس کے کمانڈر کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کو نظرانداز نہیں کیا جائے گا اور ایسے اقدامات کا سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔
فوج کے خلاف اقدامات کو فتنے کا باعث قرار دیا
نبیہ بری نے اپنے قریبی ذرائع کے حوالے سے کہا کہ لبنان کے وزیرِاعظم نے ٹیلیفونک رابطے میں ملک میں کشیدگی کم کرنے اور احتجاجات کے پھیلاؤ کو روکنے پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ زیرِ غور مجوزہ معاہدے کی صورت میں اگر اسے قانونی اداروں کے سامنے پیش کیا گیا تو اسے پارلیمنٹ میں ان کی اور متعدد ارکان کی سخت مخالفت کا سامنا ہوگا۔
داخلی استحکام کو برقرار رکھنے پر زور
لبنانی اسپیکر نے کہا کہ بعض عناصر ملک میں فتنے اور انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم ان کے بقول وہ اور حزب اللہ داخلی کشیدگی کو روکنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔
انہوں نے خبردار کیا کہ لبنانی فوج کے کمانڈر کو ہٹانے یا کمزور کرنے کی کوئی بھی کوشش انتہائی خطرناک ثابت ہوگی اور اس کا سخت ردعمل دیا جائے گا۔
علاقائی صورتحال اور عالمی سیاست کا حوالہ
نبیہ بری نے خطے کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی پیش رفت سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کے اندرونی سیاسی اختلافات اور واشنگٹن و اسرائیل کے درمیان بڑھتے ہوئے تضادات خطے کی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں، جس سے لبنان اور اس کے اردگرد ممالک میں عدم استحکام بڑھ سکتا ہے۔
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