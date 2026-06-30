اسرائیل جنگ میں جو حاصل نہ کر سکا، لبنانی حکومت وہ مذاکرات میں نہیں دے سکتی: ایہاب حمادہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لبنان کی پارلیمنٹ میں وفاداری بہ مزاحمت بلاک کے رکن ایہاب حمادہ نے شہر ہرمل میں دو شہداء کی یاد میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لبنان، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان مبینہ فریم ورک معاہدے پر شدید تنقید کی اور کہا کہ لبنانی حکومت کو وہ رعایتیں دینے کا کوئی اختیار نہیں جو اسرائیل جنگ کے میدان میں حاصل نہیں کر سکا۔
اصل مقصد لبنان میں داخلی اختلافات پیدا کرنا ہے
ایہاب حمادہ نے اسپیکر پارلیمنٹ نبیہ بری کے مؤقف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس مجوزہ معاہدے کا بنیادی مقصد لبنان میں داخلی کشیدگی اور تصادم کو ہوا دینا ہے تاکہ اس کا فائدہ اسرائیل کو پہنچے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس عمل سے لبنان کا استحکام خطرے میں پڑ سکتا ہے اور ملک بیرونی خطرات کے مقابلے میں مزید کمزور ہو سکتا ہے۔
حکومت کو ملک کو داخلی بحران میں دھکیلنے کا اختیار نہیں
لبنانی رکنِ پارلیمنٹ نے کہا کہ حکومت اگر اس راستے پر آگے بڑھتی ہے تو وہ ملک کے مستقبل کو خطرے میں ڈالے گی، لیکن اسے لبنان کو کسی داخلی تنازع یا خانہ جنگی کی طرف لے جانے کا اختیار حاصل نہیں۔
لبنان کی سرزمین پر کوئی سمجھوتہ قابل قبول نہیں
ایہاب حمادہ نے لبنان کے آئین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ریاستی ادارے یا عہدیدار کو ملک کی سرزمین کا ایک انچ بھی کسی کے حوالے کرنے کا اختیار حاصل نہیں، لہٰذا اس نوعیت کا کوئی بھی معاہدہ قانونی حیثیت نہیں رکھتا۔
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