لبنان میں داخلی فتنے کی مخالفت اور فوج کی حمایت پر اتفاق، جبران باسیل کا بیان

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لبنانی "فری پیٹریاٹک موومنٹ" کے سربراہ جبران باسیل نے پارلیمنٹ کے اسپیکر نبیہ بری سے عین التینہ میں ملاقات کے بعد کہا کہ لبنان کے تحفظ، خودمختاری، آزادی اور استحکام میں مدد دینے والے تمام اقدامات کی حمایت کی جائے گی، جبکہ کشیدگی اور فتنے کو ہوا دینے والی کسی بھی کوشش کو مسترد کیا جانا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ لبنانی فوج قومی اتحاد کی علامت ہے اور داخلی ہم آہنگی ہی ملک کو بیرونی خطرات سے محفوظ رکھنے کا بنیادی ذریعہ ہے۔
باسیل کے دفتر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ "لبنان کی حمایت" کے عنوان سے پیش کیا گیا منصوبہ، جو مختلف پارلیمانی بلاکس کو پہلے ہی پیش کیا جا چکا ہے، ملک میں داخلی امن کے تحفظ، تشدد اور فتنے کی مخالفت، اسرائیلی قبضے اور کسی بھی بیرونی مداخلت کے خلاف مؤقف، فوج اور سکیورٹی اداروں کی مضبوطی، اسرائیلی افواج کے مکمل انخلا اور قومی سطح پر سیاسی مکالمے کے ذریعے پائیدار استحکام کے حصول پر زور دیتا ہے۔
آپ کا تبصرہ