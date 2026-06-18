ایران کے مقابلے میں نیتن یاہو کی ناکامی پر لاپید کی شدید تنقید

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر لاپید نے ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت کی تفصیلات سامنے آنے کے بعد وزیرِ اعظم بنیامین نیتن یاہو پر سخت تنقید کی ہے۔
بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق لاپید نے کہا کہ نیتن یاہو نے اسرائیلی عوام سے تاریخی فتح کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس کے برعکس اسرائیل کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
انہوں نے کہا، نیتن یاہو نے ہمیں تاریخی کامیابی کا وعدہ دیا تھا، مگر نتیجے میں امریکہ کے ساتھ کشیدگی، ایرانیوں کے لیے آبنائے ہرمز کا کھل جانا، پاسدارانِ انقلاب کے لیے مالی وسائل، اسرائیل کی جانب رخ کیے ہوئے بیلسٹک میزائل اور ایسی صورتحال سامنے آئی جس میں اسرائیل ایک ڈانٹ کھائے ہوئے بچے کی طرح راہداری میں انتظار کرتا نظر آیا۔"
لاپید نے اپنی تنقید میں دعویٰ کیا کہ موجودہ حکومت کی پالیسیوں نے اسرائیل کی سفارتی اور اسٹریٹجک پوزیشن کو کمزور کیا ہے اور ملک کو متوقع نتائج حاصل نہیں ہو سکے۔
اس بیان کے بعد اسرائیلی سیاسی حلقوں میں نیتن یاہو حکومت کی کارکردگی اور ایران سے متعلق پالیسیوں پر بحث مزید تیز ہو گئی ہے۔
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