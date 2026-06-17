صہیونی وزیرِ خزانہ کا اعلان: قبضہ جاری رہے گا، لبنان سے واپس نہیں جائیں گے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، صہیونی حکومت کے وزیرِ خزانہ بتسلئیل اسموتریچ نے ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے معاہدے پر ردعمل دیتے ہوئے لبنان میں اسرائیلی فوجی موجودگی اور جارحانہ کارروائیوں کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔
اسموتریچ نے کہا کہ اسرائیل کسی بھی بیرونی دباؤ یا مطالبات کے سامنے نہیں جھکے گا اور لبنان میں اپنی فوجی کارروائیاں کسی قسم کی رعایت دیے بغیر جاری رکھے گا۔
انہوں نے معاہدے کے نفاذ کے متوقع وقت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا: "کسی قسم کی پسپائی نہیں ہوگی، نہ جمعہ کے روز اور نہ ہی اس کے بعد۔"
دوسری جانب ایران کے خاتم الانبیاء برگیڈ نے جنوبی لبنان میں صہیونی جارحیت کے تسلسل پر سخت ردعمل کا اظہار کیا ہے۔
قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے اعلان کے بعد صرف دو دن کے دوران صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان میں جنگ بندی کی 84 مرتبہ خلاف ورزی کی۔
بیان میں خبردار کیا گیا کہ اگر لبنان میں صہیونی حکومت کی جانب سے اشتعال انگیز اور جارحانہ اقدامات کا سلسلہ جاری رہا تو اسے ایران کی مسلح افواج کی جانب سے سخت جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔
پس منظر
یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں، تاہم لبنان کی سرزمین پر اسرائیلی فوجی کارروائیوں اور جنگ بندی کی مبینہ خلاف ورزیوں کے باعث صورتحال بدستور حساس بنی ہوئی ہے۔
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