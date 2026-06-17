کاتس: اسرائیل اور صومالی لینڈ کے انٹیلی جنس تعاون کو نئی سطح تک لے جائیں گے؛ علیحدگی پسند خطے کے سربراہ کا دورۂ اسرائیل بڑھا دیا گیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، صہیونی حکومت کے وزیرِ جنگ یسرائیل کاتس نے علیحدگی پسند خطے صومالی لینڈ کے سربراہ عبدالرحمن محمد عبداللہ سے ملاقات کے دوران دونوں فریقوں کے درمیان انٹیلی جنس تعاون کو مزید وسعت دینے کا اعلان کیا ہے۔
کاتس نے کہا کہ اسرائیل اور صومالی لینڈ کے درمیان مشترکہ مفادات کی بنیاد پر دیرینہ تعلقات موجود ہیں اور دونوں فریق کئی برسوں سے مختلف خفیہ سرگرمیوں میں تعاون کرتے رہے ہیں، جن کی تفصیلات اب بھی راز میں رکھی جائیں گی۔
عبری ذرائع ابلاغ کے مطابق صومالی لینڈ کے سربراہ اتوار کے روز ایک سرکاری دورے پر اسرائیل پہنچے تھے اور ان کا قیام دو دن کے لیے طے تھا، تاہم بعد میں ان کے دورے میں توسیع کر دی گئی۔
انٹیلی جنس تعاون میں توسیع
اسرائیلی وزیرِ جنگ نے کہا کہ اب دونوں فریق انٹیلی جنس اور سیکیورٹی تعاون کو نئی سطح تک لے جانے کے لیے پُرعزم ہیں۔ ان کے بقول اسرائیل اور صومالی لینڈ بعض مشترکہ اقدار رکھتے ہیں اور خطے میں دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے حوالے سے ایک دوسرے کے شراکت دار ہیں۔
اس ملاقات میں اسرائیلی وزارتِ جنگ اور فوج کے اعلیٰ حکام کے علاوہ صومالی لینڈ کے وزیرِ دفاع، فوجی سربراہ، انٹیلی جنس ادارے کے نائب سربراہ اور دیگر اعلیٰ عہدیداران بھی شریک تھے۔
نیتن یاہو اور ہرزوگ سے ملاقات
صومالی لینڈ کے سربراہ نے اپنے دورے کے دوران صہیونی حکومت کے صدر اسحاق ہرزوگ اور وزیرِ اعظم بنیامین نیتن یاہو سے بھی ملاقات کی، جس کے دوران باہمی تعاون سے متعلق ایک یادداشتِ تفاہم پر دستخط کیے گئے۔
اسی طرح انہوں نے اسرائیلی وزیرِ خارجہ گدعون ساعر کے ہمراہ پیر کی شب مقبوضہ بیت المقدس میں صومالی لینڈ کے سفارتی دفتر کا افتتاح بھی کیا۔
خفیہ رابطوں کا انکشاف
گدعون ساعر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ایک ویڈیو پیغام میں انکشاف کیا کہ صومالی لینڈ کے سربراہ گزشتہ سال اکتوبر میں بھی خفیہ طور پر اسرائیل کا دورہ کر چکے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ صومالی لینڈ کو باضابطہ طور پر تسلیم کیے جانے سے قبل بھی دونوں فریقوں کے درمیان براہِ راست رابطے موجود تھے۔
اسرائیل کی جانب سے تسلیم کیے جانے پر تنازع
دسمبر 2025 میں اسرائیل نے صومالی لینڈ کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس اقدام پر صومالیہ کی وفاقی حکومت نے شدید احتجاج کیا جبکہ علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر بھی اس فیصلے پر تنقید کی گئی۔
صومالی لینڈ نے 1991 میں صومالیہ سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا، تاہم اب تک دنیا کے بیشتر ممالک اور بین الاقوامی ادارے اسے ایک خودمختار ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کرتے۔
غزہ کے فلسطینیوں کی ممکنہ منتقلی سے متعلق خدشات
اسرائیل اور صومالی لینڈ کے درمیان بڑھتے تعلقات کے بعد بعض حلقوں میں یہ خدشات بھی پیدا ہوئے ہیں کہ غزہ کی پٹی کے فلسطینیوں کو زبردستی اس خطے میں منتقل کرنے کے منصوبوں پر غور کیا جا سکتا ہے۔
اسی وجہ سے خطے کے متعدد ممالک، خصوصاً مصر اور اردن، فلسطینیوں کی کسی بھی جبری نقل مکانی کے منصوبے کی مخالفت کا اعادہ کر چکے ہیں۔
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