نابلس میں حضرت یوسفؑ کے مزار پر صہیونی آبادکاروں کا دھاوا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلس میں حضرت یوسفؑ کے مزار پر صہیونی آبادکاروں نے اسرائیلی فوج کی بھاری موجودگی اور حمایت کے ساتھ دھاوا بول دیا۔
مقامی ذرائع کے مطابق منگل اور بدھ کی درمیانی شب درجنوں آبادکار اس مقام پر داخل ہوئے اور وہاں رقص و موسیقی کی سرگرمیاں بھی کیں۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے علاقے کو گھیرے میں لے رکھا تھا جبکہ ایک فوجی بلڈوزر بھی ان کے ہمراہ موجود تھا۔
رپورٹس کے مطابق علاقے میں فوجی تعیناتی انتہائی سخت تھی تاکہ آبادکاروں کے داخلے کو محفوظ بنایا جا سکے۔
اسی دوران مغربی کنارے میں کشیدگی کے دیگر واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ رام اللہ کے مشرق میں واقع بُرقہ گاؤں میں گزشتہ روز آبادکاروں نے ایک مسجد کو آگ لگائی اور ایک گاڑی کو بھی نذرِ آتش کر دیا۔ کچھ مقامی نمازیوں کو گھیرے میں لینے کی اطلاعات بھی موصول ہوئیں۔
اس کے علاوہ جنوبی الخلیل کے علاقے دورا میں کوہ طاروسا پر بھی آبادکاروں نے دھاوا بول کر وہاں خیمے نصب کیے۔
اسرائیلی عبرانی میڈیا کے مطابق انسانی حقوق کے کارکنوں کی ایک ٹیم، جو کسانوں کے تحفظ کے لیے علاقے میں موجود تھی، آبادکاروں کے حملوں کی زد میں آ گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ تقریباً 10 کارکن زخمی ہوئے جبکہ سی این این کی میڈیا ٹیم بھی تشدد کا نشانہ بنی۔
عینی شاہدین کے مطابق یہ واقعات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مقبوضہ علاقوں میں شہریوں، کارکنوں اور صحافیوں کے لیے حالات مزید کشیدہ اور غیر محفوظ ہوتے جا رہے ہیں۔
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