سردار قاآنی کا عزالدین الحداد کی شہادت پر پیغام

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی قدس فورس کے کمانڈر سردار اسماعیل قاآنی نے عزالدین الحداد کی شہادت پر تعزیتی اور خراجِ عقیدت کا پیغام جاری کیا ہے۔
اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ “ابوصہیب مجاہد، تمہیں شہادت مبارک ہو۔” انہوں نے اسرائیل پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ عزالدین الحداد کو “بزدلانہ کارروائی” میں نشانہ بنایا گیا، لیکن اس واقعے نے یہ ثابت کر دیا کہ مزاحمت آج بھی زندہ ہے، خصوصاً غزہ کے دل میں۔
سردار قاآنی نے مزید کہا کہ شہداء کا خون فلسطینی نوجوان مجاہدین کے لیے تحریک اور حوصلے کا باعث بنے گا، اور یہ جدوجہد بیت المقدس کی آزادی تک جاری رہے گی۔
انہوں نے اپنے پیغام میں اس بات پر زور دیا کہ مزاحمتی تحریکیں اسرائیلی حملوں کے باوجود کمزور نہیں ہوں گی بلکہ مزید مضبوط انداز میں سامنے آئیں گی۔
