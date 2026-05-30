تل ابیب کی تہران-واشنگٹن ممکنہ مفاہمت کے بدلے رعایتیں حاصل کرنے کی کوشش

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، تہران اور واشنگٹن کے درمیان عبوری معاہدے کے امکانات بڑھنے کے ساتھ صہیونی ذرائع ابلاغ نے انکشاف کیا ہے کہ تل ابیب امریکی انتظامیہ سے ایسی ضمانتیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جن کے تحت ایران کے ساتھ کسی بھی ممکنہ معاہدے کے باوجود لبنان میں اس کی فوجی کارروائیوں کی آزادی برقرار رہے۔
رپورٹ کے مطابق صہیونی حکام نے حالیہ دنوں میں واشنگٹن کے ساتھ متعدد مشاورتیں کی ہیں تاکہ لبنان میں فوجی اقدامات جاری رکھنے کی اجازت کو یقینی بنایا جا سکے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تل ابیب نہ صرف لبنان بلکہ مستقبل میں ایران کے ساتھ ہونے والے کسی بھی ممکنہ معاہدے میں بھی اپنے مبینہ میزائل خطرات کے خلاف کارروائی کا حق محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔
یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت کی قیاس آرائیاں بڑھ رہی ہیں، جس سے صہیونی سیاسی اور سیکیورٹی حلقوں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کو ممکنہ معاہدے کے سیاسی اثرات سے دور رکھا جائے تاکہ نہ تو معاہدہ اسرائیل کی مرضی کا نتیجہ دکھائی دے اور نہ ہی مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں اسرائیل پر امریکہ کو کشیدگی کی طرف دھکیلنے کا الزام آئے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ طے پا جاتا ہے تو نیتن یاہو کے پاس اس کی مخالفت کے لیے محدود اختیارات ہوں گے کیونکہ امریکی حمایت کے بغیر ایران کے خلاف کسی بڑے فوجی اقدام کا امکان کم ہے۔ اسی طرح واشنگٹن ایسے معاہدے کو علاقائی کشیدگی میں کمی اور عالمی توانائی منڈیوں کے استحکام کے لیے اہم قرار دے سکتا ہے۔
بعض صہیونی حلقوں کا خیال ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ معاہدے کے بدلے تل ابیب کو دیگر محاذوں پر زیادہ آزادی یا سیاسی رعایتیں دے سکتا ہے تاکہ اس کے خدشات کم کیے جا سکیں۔ تاہم ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ غزہ اور لبنان میں طویل تنازعات سے اسرائیلی عوام پہلے ہی تھک چکے ہیں اور کسی نئی محاذ آرائی سے حکومت کو سیاسی اور سماجی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
تجزیہ کاروں کے مطابق نیتن یاہو اس وقت ایک پیچیدہ صورتحال میں ہیں، کیونکہ ایک جانب ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدہ ان کے سیاسی مؤقف کو کمزور کر سکتا ہے جبکہ دوسری جانب مذاکرات کی ناکامی خطے میں نئی کشیدگی اور عدم استحکام کو جنم دے سکتی ہے۔
