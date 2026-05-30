آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے حوالے سے امریکی بحریہ کا نیا انتباہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز اور عمان کے شمالی ساحلی علاقے کے قریب جہاز رانی سے متعلق ایک انتباہ جاری کرتے ہوئے بحری جہازوں کے مالکان، آپریٹرز اور ملاحوں کو ممکنہ سیکیورٹی خطرات سے آگاہ کیا ہے۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ خطے میں عسکری سرگرمیوں کے باعث صورتحال انتہائی حساس ہے اور بحری نقل و حمل کو اضافی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں۔
امریکی بحریہ کی جانب سے جاری بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ آبنائے ہرمز کے علاقے میں خطرات کی سطح انتہائی بلند ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ بحری جہاز معمول کے راستوں پر سفر کرنے کے بجائے امریکی بحریہ کی رہنمائی اور رابطے کے تحت اپنی نقل و حرکت کو مربوط بنائیں۔
امریکی حکام نے تجویز دی ہے کہ جہاز مسلسل ریڈیو رابطے میں رہیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں امریکی بحریہ کی ہدایات پر عمل کریں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اگر کسی بحری جہاز کو بارودی سرنگوں کی تنصیب یا اس سے متعلق سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا تو اسے امریکی افواج کی جانب سے دفاعی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنے ایک بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ سمندری بارودی سرنگوں سے متعلق خطرات کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں مختلف آپشنز زیر غور ہیں۔
دوسری جانب فرانس کی وزیر دفاع کاترین ووترین نے محتاط مؤقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت اس بات کی تصدیق نہیں کی جا سکتی کہ آبنائے ہرمز میں واقعی بارودی سرنگیں موجود ہیں یا نہیں۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ فرانس کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔
فرانسیسی وزیر دفاع کے مطابق بارودی سرنگوں کو صاف کرنے والے بحری جہاز خطے کی جانب روانہ کیے جا رہے ہیں اور یہ اقدام فرانس اور برطانیہ کے درمیان ممکنہ مشترکہ تعاون کا حصہ بھی بن سکتا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز عالمی توانائی کی ترسیل کے لیے نہایت اہم گزرگاہ ہے، اس لیے اس علاقے میں کسی بھی قسم کی کشیدگی یا سیکیورٹی خدشات بین الاقوامی تجارت اور توانائی کی منڈیوں پر براہ راست اثر ڈال سکتے ہیں۔
