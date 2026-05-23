 فلسطینی قیدیوں اور بحری صمود بیڑے کے کارکنوں سے اسرائیل کے وحشیانہ سلوک پر عالمی ردعمل

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، گزشتہ پیر کے روز صیہونی بحریہ کے دہشت گردانہ حملے کے بعد عالمی صمود فلوٹیلا پر، اس ریاست کی بحری رہزنی کا مسئلہ دوبارہ عالمی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔
عالمی صمود فلوٹیلا 14 مئی کو ترکی کے ساحلی شہر مارماریس سے روانہ ہوا، جس کا مقصد غزہ پر اسرائیلی محاصرے کو توڑنے کی ایک نئی کوشش کرنا تھا۔ اس قافلے میں 54 کشتیاں شامل تھیں جن میں سے 5 “آزادی کے بیڑے” کے اتحاد سے تعلق رکھتی تھیں۔
اس قافلے کے شرکاء، جو 40 سے زائد ممالک سے تعلق رکھتے تھے، اسرائیلی تشدد کے باوجود اپنے سفر پر قائم رہے۔
اس فلوٹیلا میں اس کے بورڈ کے ارکان سمیت سمیرا آق دنیز اردو، ایمان المخلوفی، سعید ابوکشک، کو تینموانگ، اور ناتالیا ماریا شامل تھے، جبکہ تقریباً 500 کارکن بھی موجود تھے جن میں درجنوں ترک کارکن شامل تھے۔
اسرائیلی فورسز نے بین الاقوامی پانیوں میں غزہ کی طرف جانے والے اس قافلے کی متعدد کشتیوں کو روک کر سینکڑوں کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔
صیہونی حکومت نے گزشتہ سال سے اب تک غزہ جانے والے آزادی کے بحری قافلوں پر بارہا حملے کیے ہیں اور ان کے کارکنوں اور منتظمین کو گرفتار اور تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔
حراست کے مراکز میں ان کارکنوں کے ساتھ بدسلوکی، ہتھکڑیاں لگانا، مارپیٹ اور انسانی وقار کی تذلیل جیسے مناظر سامنے آئے ہیں، جو فلسطینی قیدیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کی یاد دلاتے ہیں۔
اسرائیلی وزیر برائے داخلی سلامتی “ایتامار بن گویر” کی جانب سے کارکنوں کی توہین پر فخر کا اظہار اور ایک ویڈیو کی اشاعت نے عالمی سطح پر شدید غصے کو جنم دیا۔
قطر نے صمود فلوٹیلا کے کارکنوں پر تشدد کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مختلف قومیتوں کے یہ افراد جس سلوک کا سامنا کر رہے ہیں، وہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ فلسطینی دہائیوں سے کس منظم تشدد کا شکار ہیں، اور یہ اسرائیلی پالیسی ایک منظم رویے کی عکاس ہے جو بین الاقوامی قوانین اور انسانی وقار کو نظر انداز کرتی ہے۔
فرانس، اٹلی، اسپین، نیدرلینڈز، بیلجیم اور کینیڈا نے اس معاملے پر اسرائیلی سفیروں کو طلب کر کے وضاحت مانگی، جبکہ برطانیہ نے ویڈیو مناظر پر شدید حیرت کا اظہار کیا۔ کچھ ممالک نے کہا کہ بن گویر کے اقدامات اسرائیلی کابینہ کے عمومی طرزِ عمل کی عکاسی کرتے ہیں، جس کے سربراہ بنیامین نیتن یاہو ہیں، جو بین الاقوامی فوجداری عدالت کی جانب سے جنگی جرائم اور نسل کشی کے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں۔
