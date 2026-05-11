ایران کے حامیوں نے عراق میں ہماری تنصیبات کو 600 مرتبہ حملوں کا نشانہ بنایا، سی این این

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ سی این این نے امریکی دفتر خارجہ کے ایک سینئر اہلکار کے حوالے سے رپورٹ دی:
- ایران کے خلاف امریکی-اسرائیلی جنگ کے آغاز سے، عراق میں امریکی "سفارتی تنصیبات" پر 600 حملے ہوئے ہیں۔
- ان تنصیبات میں سے ایک "بغداد ڈپلومیٹک سَپورٹ سینٹر" تھا جو "امریکی سفارتکاروں کا لاجسٹک مرکز" سمجھا جاتا تھا۔
یہ مرکز بارہا ڈرون حملوں کا نشانہ بنا۔ واشنگٹن نے کچھ عراقی اہلکاروں پر ـ ایران کے ساتھ رابطوں کے الزام میں ـ پابندیاں لگائی ہیں؛ اورعراقی حکومت پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ عراقی مقاومتی تحریکوں سے تعلقات توڑ دے۔"
یہ کیسا ڈپلومیٹک سپورٹ سینٹر ہے جس میں ایف-35 طیارے اور قاتل ڈرون نیز جلاد امریکی فوجیوں (سینٹکام دہشت گردوں) کے کئی بریگیڈ تعینات ہیں؟
