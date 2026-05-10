تصویری خبر مفتیِ عمان نے مسلمانان عالم کو ایران کی حمایت کی دعوت دی

مفتیِ عمان نے مسلمانان عالم کو ایران کی حمایت کی دعوت دی
10 مئی 2026 - 22:17
بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ سلطنت عمان کے مفتی اعظم شیخ "احمد الخلیلی" نے سینیچر کے روز دنیا کے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ ایران، غزہ اور دنیا کے کسی حصے پر پر اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لئے متحد ہوجائیں۔ انھوں نے شہداء کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا: "امت مسلمہ، امت واحدہ ہے اور حق کی مدد اور باطل کا مقابلہ کرکے اپنے اتحاد کا مظاہرہ کریں۔"
