ٹرمپ کے ریکارڈ میں نسل کشی کا رجحان موجود ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،امریکہ کے معروف تاریخ دان تیموتھی سنائیڈر نے ایک سخت اور متنازع بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ماضی میں نسل کشی کی طرف جھکاؤ” کے آثار نمایاں ہیں۔
انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر دھمکیاں دینے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا ان پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں، بصورت دیگر یہ کسی ملک کے لیے تمسخر کا باعث بنتا ہے۔ ان کے مطابق ایک ریاست نہ صرف نااہل ہو سکتی ہے بلکہ اس کے فیصلے اخلاقی طور پر بھی سوالیہ نشان بن سکتے ہیں۔
سنائیڈر نے مزید کہا کہ بعض اوقات نسل کشی کو ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ قیادت کھلے عام اپنے ارادوں کا اظہار نہیں کرتی، لیکن انہوں نے دعویٰ کیا کہ ٹرمپ کے طرزِ عمل اور پالیسیوں میں ایسے رجحانات دیکھے جا سکتے ہیں۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ موجودہ یا سابقہ قیادت کے رویوں کے تناظر میں امریکی فوج کی کارروائیوں کو بھی اسی زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے، جو عالمی سطح پر امریکہ کی ساکھ پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔
یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ کی خارجہ پالیسی اور فوجی اقدامات پر عالمی سطح پر بحث جاری ہے، اور اس قسم کے بیانات مزید تنازع کو جنم دے سکتے ہیں۔
