ایران کے خلاف جارحیت کے بعد ٹرمپ کی مقبولیت کم ہو کر 33 فیصد رہ گئی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، امریکہ میں ایک نئی سروے رپورٹ کے مطابق سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، جو ایران سے متعلق کشیدگی اور معاشی دباؤ کے باعث 33 فیصد تک گر گئی ہے۔
رپورٹ کے مطابق تنگه هرمز میں جاری بحران کے نتیجے میں توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جس نے امریکہ میں مہنگائی کو گزشتہ چار برس کی بلند ترین سطح تک پہنچا دیا۔ اس صورتحال نے ٹرمپ کی اقتصادی کارکردگی پر عوامی اعتماد کو شدید متاثر کیا ہے۔
نورک ریسرچ سینٹر کے مشترکہ سروے کے نتائج کے مطابق، ٹرمپ کی اقتصادی مقبولیت کم ہو کر 30 فیصد رہ گئی ہے، جو گزشتہ مہینوں کے مقابلے میں واضح کمی کو ظاہر کرتی ہے۔
تجزیہ کاروں کے مطابق، معیشت ٹرمپ کی سیاسی مہم کا ایک اہم ستون رہی ہے، تاہم موجودہ حالات میں بڑھتی مہنگائی اور عالمی کشیدگی نے ان کی پوزیشن کو کمزور کر دیا ہے، جو آئندہ سیاسی منظرنامے پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔
