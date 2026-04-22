ایران اور امریکہ کے درمیان امن کا قیام ضروی ہے:گروسی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،رافائل گروسی جو بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ ہیں، نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں توسیع پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ امن کے لیے کوششوں کو جاری رکھنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔
انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان تنازع کے خاتمے کا عمل ایک پیچیدہ مرحلہ ہے اور اس کے لیے تسلسل برقرار رکھنا نہایت اہم ہے۔ ان کے مطابق کسی بھی پیش رفت کے لیے ضروری ہے کہ فریقین صبر اور سنجیدگی کے ساتھ مذاکراتی عمل کو آگے بڑھائیں۔
گروسی نے زور دیا کہ دونوں ممالک کو امن کے لیے سنجیدہ موقع دینا چاہیے تاکہ جاری کشیدگی کا پرامن حل نکالا جا سکے۔
انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھی ممکنہ معاہدے میں ابتدا ہی سے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کو شامل کرنا ضروری ہے تاکہ ایران کے جوہری پروگرام کی نگرانی مؤثر طریقے سے کی جا سکے۔ ان کے بقول اگر ایسا نہ کیا گیا تو معاہدہ محض ایک غلط فہمی یا "خیالی معاہدہ" ثابت ہو سکتا ہے۔
