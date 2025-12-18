غزہ میں شدید سردی کی لہر ایک ماہ کا بچہ زندگی کی جنگ ہار گیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، غزہ میں شدید سردی کے باعث ایک ماہ کا بچہ سعید عابدین جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ وزارتِ صحت نے خبردار کیا ہے کہ سردی کی لہر جاری رہنے کی صورت میں بچوں، بزرگوں اور بے گھر افراد کے لیے انسانی حالات مزید خطرناک ہو جائیں گے۔
غزہ کی وزارتِ صحت نے بتایا کہ سعید عابدین جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں شدید سردی کے اثرات کے نتیجے میں جاں بحق ہوا۔ یہ واقعہ سردی کی موجودہ شدید لہر اور موسمی نظام کی وجہ سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی کے بعد پیش آیا۔
وزارتِ صحت کے مطابق، اس بچے کی موت کے بعد غزہ کے ہسپتالوں میں شدید سردی اور موسمی اثرات کی وجہ سے اموات کی تعداد 13 تک پہنچ گئی ہے۔
غزہ کے حکام نے عوام کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سردی کی لہر جاری رہنے کی صورت میں انسانی حالات مزید سنگین ہو جائیں گے، خاص طور پر بچوں، بزرگوں اور پناہ گزینوں کے لیے۔ انہوں نے فوری طور پر متاثرہ خاندانوں کے لیے ہیٹرز، گرم کپڑوں اور محفوظ رہائش کی فراہمی پر زور دیا ہے۔
