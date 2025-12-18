اسرائیلی قابض فورسز کے ویسٹ بینک آپریشن میں 40 فلسطینی گرفتار،

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اسرائیلی قابض فورسز نے ویسٹ بینک اور مشرقی یروشلم میں بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کا آغاز کیا ہے جس میں 40 سے زائد فلسطینی شامل ہیں، جن میں ایک بچہ اور سابق قیدی بھی شامل ہیں۔
فلسطینی قیدیوں کی تنظیم (PPS) نے بدھ کے روز بتایا کہ منگل کی شام سے بدھ کی صبح کے دوران قابض فورسز نے ویسٹ بینک کے مختلف علاقوں میں گھروں پر چھاپے مار کر یہ افراد گرفتار اور تفتیش کے لیے لے گئے۔
گرفتاری کی کارروائی میں شامل علاقوں میں سلفیت، جنین، بیت لحم، رام اللہ، نابلس، تلکارم اور الخلیل شامل ہیں۔ PPS کے مطابق، فوجیوں نے گرفتار شدگان اور ان کے اہل خانہ پر تشدد کیا اور گھروں کو بھی نقصان پہنچایا۔
