مسلم خاتون کا حجاب کھینچنے کے واقعے پر آغا روح اللہ کا سخت ردِعمل، نتیش کمار سے معافی کا مطالبہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،لوک سبھا کے رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ نے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی جانب سے ایک مسلم خاتون کا حجاب کھینچنے کے واقعے پر سخت ردِعمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے اس عمل کو ناقابلِ دفاع، توہین آمیز اور گہری تشویش کا باعث قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے نہ صرف ایک خاتون کی عزتِ نفس مجروح ہوئی بلکہ اقلیتی برادری کے جذبات کو بھی ٹھیس پہنچی ہے۔
آغا روح اللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کا یہ رویہ انتہائی افسوسناک ہے اور انہیں اس مسلم خاتون اور ملک کے عوام سے غیر مشروط معافی مانگنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک آئینی عہدے پر فائز شخص سے ایسے طرزِ عمل کی ہرگز توقع نہیں کی جا سکتی۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ عجیب و غریب اور نامناسب رویہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ نتیش کمار میں اب آئینی منصب کے لیے درکار تحمل، سنجیدگی اور ذہنی پختگی باقی نہیں رہی۔ آغا روح اللہ کے مطابق ایسے شخص کے لیے طبی معائنہ کرانا ضروری ہے اور اخلاقی ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے عہدے سے الگ ہوں۔
لوک سبھا کے رکن نے زور دیا کہ حجاب کسی بھی مسلم خاتون کی شناخت اور مذہبی آزادی کی علامت ہے، اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ آئینی اقدار، خواتین کے وقار اور مذہبی آزادی کی صریح خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس واقعے کا سنجیدگی سے نوٹس لیا جائے اور ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا جائے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کا اعادہ نہ ہو۔
