تہران میں افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے اجلاس کا اعلامیہ جاری؛ علاقائی ہم آہنگی اور پائیدار استحکام پر زور

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، تہران میں افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے خصوصی نمائندوں کے اجلاس کے اختتام پر میزبان ملک اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔
اعلامیے میں شریک ممالک نے علاقائی ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان سمیت خطے کو درپیش مسائل کے حل میں علاقائی ممالک کا مرکزی کردار ناگزیر ہے، جبکہ پائیدار انتظام اور دیرپا حل کے لیے علاقائی سطح پر فعال تعاون کو بہترین راستہ قرار دیا گیا۔
اعلامیے میں افغانستان میں استحکام کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ شریک ممالک افغان فریق کی جانب سے ضرورت ظاہر کیے جانے کی صورت میں اس مقصد کے حصول کے لیے تعاون کے لیے تیار ہیں، اور اس عمل کو خطے میں پائیدار امن کی بنیاد قرار دیا گیا۔
اعلامیے میں افغانستان کے عوام کے معاشی حالات بہتر بنانے کے لیے اس ملک کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی روابط کے تسلسل کو ضروری قرار دیا گیا اور افغانستان کو خطے کے سیاسی اور معاشی عمل میں شامل کرنے پر زور دیا گیا۔
اجلاس میں شریک ممالک نے سکیورٹی خدشات کا اظہار کرتے ہوئے افغانستان کو دہشت گردی، منشیات اسمگلنگ اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف اقدامات میں تعاون کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ اس مشترکہ تعاون سے پورے خطے کی سلامتی مضبوط ہوگی۔
اعلامیے میں عالمی برادری کی ذمہ داری کی یاددہانی کراتے ہوئے افغانستان پر عائد پابندیوں کے خاتمے اور اس کے منجمد اثاثوں کی رہائی کو افغان عوام کی معاشی بہتری کے لیے ناگزیر قرار دیا گیا۔
شرکاء نے افغانستان میں کسی بھی غیر ملکی فوجی موجودگی کی مخالفت کرتے ہوئے اسے عدم استحکام کا سبب قرار دیا۔
اعلامیے میں ان ممالک کی ذمہ داری پر بھی زور دیا گیا جو افغانستان کی موجودہ صورتحال کے ذمہ دار ہیں، کہ وہ سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر اس ملک کی تعمیرِ نو اور عوام کی معاشی و سماجی حالت بہتر بنانے میں کردار ادا کریں۔
اجلاس میں شریک ممالک نے بین الاقوامی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ ہمسایہ ممالک سے افغانستان واپس جانے والے شہریوں کی مدد کریں اور ان کی باعزت اور محفوظ واپسی کے لیے سازگار حالات پیدا کریں۔
شرکاء نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے کی جانے والی کوششوں کی حمایت کی اور ان کوششوں کو آگے بڑھانے میں تعاون پر آمادگی ظاہر کی، ساتھ ہی دونوں ممالک پر زور دیا کہ مسائل کو سفارتی ذرائع سے حل کیا جائے۔
اعلامیے کے مطابق اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزرائے خارجہ کا پانچواں اجلاس جلد ترکمانستان کے دارالحکومت عشق آباد میں منعقد کیا جائے گا، جبکہ پاکستان کی جانب سے آئندہ مارچ میں اسلام آباد میں خصوصی نمائندوں کے اگلے اجلاس کی میزبانی کی پیشکش کا خیرمقدم کیا گیا۔
