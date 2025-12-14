  1. اصلی صفحہ
امریکہ: براؤن یونیورسٹی میں فائرنگ؛ 2 ہلاک، حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب

14 دسمبر 2025 - 09:34
News ID: 1761466
مآخذ: اردو نیوز
امریکی ریاست روڈ آئی لینڈ کے شہر پروویڈنس کی براؤن یونیورسٹی میں فائرنگ کے نتیجے میں دو افراد ہلاک جبکہ آٹھ شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کی تلاش جاری ہے۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || برطانوی خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق پروویڈنس کے میئر بریٹ سمائلی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ پولیس تاحال فائرنگ کرنے والے شخص کو تلاش کر رہی ہے جس نے براؤن یونیورسٹی کی بارس اینڈ ہولی انجینیئرنگ کی عمارت کو نشانہ بنایا جہاں اس وقت امتحانات چل رہے تھے۔

حکام نے حملہ آور کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس نے سیاہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ پولیس آس پاس کے کیمروں کی فوٹیج دیکھ کر حملہ آور کی شناخت کی کوشش کر رہی ہے۔

میئر بریٹ سمائلی نے کہا کہ فی الحال متاثرین کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائی جا سکتیں نہ یہ بتایا جا سکتا ہے کہ وہ طالب علم تھے یا نہیں۔

انہوں نے واقعے پر دُکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کرسمس میں صرف ڈیڑھ ہفتہ باقی ہے اور آج دو افراد جان سے گئے جبکہ آٹھ افراد ہسپتال میں ہیں۔ اس لیے متاثرہ خاندانوں کے لیے دعا کریں۔‘

براؤن یونیورسٹی پروویڈنس کے علاقے کالج ہِل میں واقع ہے جو روڈ آئی لینڈ کا دارالحکومت ہے۔ اس یونیورسٹی میں سینکڑوں عمارتیں ہیں جن میں لیکچر ہال، تجربہ گاہیں اور ہاسٹل شامل ہیں۔

جیسے ہی فائرنگ کی خبر پھیلی، یونیورسٹی انتظامیہ نے طلبہ کو ہدایت کی کہ وہ ’جہاں ہیں وہیں رہیں۔‘

براؤن یونیورسٹی کے طالب علم چیانگ ہینگ نے مقامی ٹی وی چینل کو بتایا کہ وہ تین دیگر طلبہ کے ساتھ ایک لیب میں کام کر رہے تھے جب انہیں قریب ہی فائرنگ کی اطلاع ملی۔

انہوں نے بتایا کہ وہ تقریباً دو گھنٹے تک میزوں کے نیچے چھُپے رہے۔

صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے کہا کہ انہیں اس واقعے کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا ہے اور انہوں نے اسے ’بہت افسوسناک‘ قرار دیا۔

صدر ٹرمپ نے کہا کہ ’اس وقت ہم صرف متاثرین اور شدید زخمیوں کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔‘

