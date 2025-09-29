امریکہ میں چرچ پر فائرنگ حملہ آور نے عمارت کو آگ لگا دی، اب تک چار ہلاک، متعدد زخمی

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق،نارتھ کیرولینا امریکہ میں فائرنگ کے بعد اب مشی گن کے چرچ میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ جس میں اب تک چار ہلاک ہوگئے، جب کہ متعدد زخمی ہیں۔
گرینڈ بلینک (مشی گن) مشی گن میں اتوار کی عبادت کے دوران چرچ میں فائرنگ کے نتیجے میں متعدد افراد کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ حکام نے بتایا کہ ایک مسلح شخص نے فائرنگ کی اور پھر عمارت کو آگ لگا دی۔ کم از کم ایک شخص ہلاک اور نو زخمی ہوئے۔ اے پی کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے بندوق بردار کو گولی مار دی۔
ایک پولیس افسر نے بتایا کہ گرینڈ بلینک ٹاؤن شپ کے چرچ آف جیسس کرائسٹ آف لیٹر ڈے سینٹس کے اندر سینکڑوں لوگ موجود تھے جب ایک 40 سالہ شخص نے اپنی کار چرچ کے مرکزی دروازے سے ٹکرا دی، پھر گاڑی سے باہر نکل کر فائرنگ کر دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ خیال کیا جاتا ہے کہ مشتبہ شخص نے چرچ کو بھی آگ لگائی تھی۔
آگ بجھانے سے پہلے کئی گھنٹے تک آگ کے شعلے اور دھواں دیکھا جا سکتا تھا۔ ریسکیو ٹیمیں ملبے میں سے تلاش کر رہی ہیں۔ مقامی پولیس چیف ولیم رینی نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ آگ لگنے کی جگہ کا پتہ لگانے کے بعد ہمیں مزید متاثرین مل جائیں گے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ابھی تک آگ لگنے یا گولی چلنے کی وجہ کا تعین نہیں کیا ہے۔
جس چرچ میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا وہ رہائشی علاقوں اور یہوواہ کے گواہ چرچ کے قریب واقع ہے۔ مشی گن کے گورنر گریچن وائٹمر نے ایک بیان میں کہا کہ ان کا دل گرینڈ بلینک کے لوگوں کے لیے جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، "تشدد کہیں بھی ناقابل قبول ہے، خاص طور پر عبادت گاہ پر۔"
اس سے قبل، شمالی کیرولینا کے ایک ساحلی قصبے میں ہفتے کی رات دیر گئے فائرنگ کے نتیجے میں تین افراد ہلاک اور آٹھ زخمی ہو گئے تھے۔ فائرنگ کا واقعہ رات 9:30 بجے کے قریب پیش آیا۔ یہ ولمنگٹن کے جنوب میں تقریباً 30 میل (48 کلومیٹر) دور ایک تاریخی بندرگاہی شہر ساؤتھ پورٹ میں واٹر فرنٹ پر ایک بار اور ریستوراں کے قریب تھا۔
حکام نے بتایا کہ حملہ آور نے ایک چھوٹی کشتی سے ہجوم پر فائرنگ کی تھی اور موقع سے فرار ہو گیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد، امریکی کوسٹ گارڈ نے قریبی اوک آئی لینڈ پر ایک شخص کو کشتی کے ساتھ دیکھا۔ حکام نے بتایا کہ اس شخص کو حراست میں لے لیا گیا اور اسے پوچھ گچھ کے لیے ساؤتھ پورٹ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔
امریکہ میں عبادت گاہ پر فائرنگ کا یہ تازہ ترین واقعہ ہے۔ ایک ماہ قبل 27 اگست کو ایک حملہ آور نے منیاپولس کے ایک چرچ کی کھڑکیوں سے فائرنگ کی تھی جس میں دو بچے ہلاک اور 14 دیگر زخمی ہوئے تھے۔ حملہ آور 23 سالہ رابن ویسٹ مین موقع پر ہی ہلاک کر دیا گیا تھا۔
19 ستمبر کو، ایک 31 سالہ شخص نے مبینہ طور پر جنوب مغربی فلوریڈا میں ایک عبادت گاہ میں فائرنگ کی تھی۔ مشتبہ شخص پر چرچ، عبادت گاہ، مسجد یا مذہبی شے کو نذر آتش کرنے اور نقصان پہنچانے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔
