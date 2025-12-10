جنگ بندی کے بعد بھی، غزہ میں تدریجی نسل کشی ہو رہی ہے، يو این

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || اقوام متحدہ کے حق رہائش کے محکمے کے رپورٹ "بالاکرشنن راجہ گوپال" (Balakrishnan Rajagopal)، بدھ کی صبح غزہ پٹی کی تباہ المناک صورت حال کے بارے میں خبردار کیا۔
راجہ گوپال نے الجزیرہ نیٹ ورک کے ساتھ انٹرویو میں کہا: "غزہ پٹی کی صورت حال تباہ کن ہے اور اسرائیل جنگ بندی معاہدے پر عمل نہیں کر رہا ہے۔"
انھوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا: "غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ بتدریج نسل کشی اور کسی بھی دوسری جنگ کے مقابلے میں، بے مثال دکھ اور مصیبت ہے۔"
انھوں نے مزید کہا: "دنیا نے غزہ پٹی کو امداد کی ترسیل میں اسرائیلی رکاوٹوں کو دیکھتے ہوئے بھی، مکمل طور پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔"
